Lanazione.it - Fere pronte alla sfida contro la Pianese: terreno sintetico e tifosi rossoverdi in trasferta

Leggi su Lanazione.it

Un’avversaria molto insidiosa per leche sono in forte progressione. La, rivelazione del campionato, ha dsua anche unine di dimensioni ridotte. Il fattore-campo sarà benbilanciato dagli oltre 600al seguito. "E’ una gara complicata per ildi gioco e per la qualità dell’avversaria, squadra molto diretta e aggressiva che in casa ha fatto soffrire tutti - afferma mister Ignazio Abate – Faccio i complimenti all’allenatore. Ci siamo preparatigrande come sempre. Non dobbiamo farci trasportare dall’entusiasmo. Non ci snaturiamo e porteremo avanti i nostri principi per cercare di dominare e vincere. Non vuol dire che non dovremo adattarcipartita che immagino nella mia testa. Ci verranno a prendere a uomo. In pienollo la mia squadra ha dimostrato di avere le qualità per dominare.