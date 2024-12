361magazine.com - Fedez e Tony Effe: spunta il murales provocatorio in vista di Sanremo 2025

Unche non ci aspettavamo, tinge d’amore i muri di una Milano in cui i due protagonisti dell’opera non hanno mai smesso (almeno per ora) di farsi la guerra a suon di barre e Instagram stories. I dettagliè quasi alle porte e tra i concorrenti nominati da Carlo Conti durante la prima settimana di Dicembre ci sono anche.Dopo il dissing sembra che tra i due ci siano ancora dissapori e tensioni irrisolte ed è per questo motivo che indella kermesse canora, lo street artist TVBoy dipinge unche ritrae i due in un tenero momento d’amore, quello di un bacio..Un bacio che con molta probabilità non vedremo mai o che, al contrario, potrebbe arrivare spiazzando proprio tutti.L’opera d’arte, provocatoria e dal forte messaggio sociale, narra amore e perdono ed è possibile vederla in Via Ventimiglia a Milano.