Civitanovese-Fermana | sfida salvezza tra ex giocatori e ricordi indelebili

Destini incrociati. Non solo unasarà la partita dei tanti ex. I rossoblù Giorgio Capece, Marco Passalacqua, Ismaila Diop e Edoardo Tassi hanno militato nella formazione canarina, il ds gialloblù Michele Paolucci e il loro dg Federico Ruggeri sono stati rispettivamente capitano e vicecapitano della, quindi il tecnico dei fermani Dario Ruben Bolzan ha indossato la maglia rossoblù da giocatore (2011-’12). In campo, casacca gialloblù, ecco quel Daniele Ferretti che lasciò lanel 2009 al culmine di un’annata meravigliosa. Difficile dimenticare il suo gol allo stadio Del Conero nei playoff per la serie D. Al Polisportivo, il classe 1986 è tornato lo scorso 25 agosto, da avversario. Vittoria dellasullaper 3-1 (Coppa Italia), a Ferretti è bastata una punizione per riprendere confidenza con la porta.