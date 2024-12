Terzotemponapoli.com - Casms, pugno duro contro i tifosi del Napoli

Ilsta di nuovo per mettere un freno alle trasferte didi diverse squadre. Di seguito quanto leggiamo su “Il fatto quotidiano”.Ilvuole fermare idi Atalanta, Como e RomaIdi Atalanta, Como e Roma non potranno assistere alle prossime gare della loro squadra in trasferta. A quelli delè andata anche peggio: settore ospiti chiuso per le prossime tre partite lontane dallo stadio Maradona. È quanto deciso dal(Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale, che proporrà lo stop alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio. Il motivo? La recrudescenza di incidenti e scontri tra tifoserie e, sempre più spesso, tra gruppi di opposta fede calcistica coalizzatile forze dell’ordine che diventano bersaglio di aggressioni.