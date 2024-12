Ilrestodelcarlino.it - Calcio e solidarietà. In campo per la ricerca

Per diventare una leggenda non bastano i gol, o le parate, o i dribbling. Per diventare una leggenda serve cuore, dentro e fuori dal. E il cuore, una volta che ce l’hai, ti resta per sempre, anche quando appendi gli scarpini al chiodo. Ognuno ha le sue leggende: ogni tifoso, ogni squadra. Il Cesena, i suoi ‘campioni’ li ha chiamati tutti a raccolta per chiedere loro di inseguire un obiettivo ben più importante di un campionato, quello di contribuire concretamente a sostenere il nostro territorio e in particolare le fasce più deboli della popolazione. Con questo spirito, giovedì sera, lo stadio Todoli di Milano Marittima ha ospitato la ‘Partita della’ tra Cesena Fc Legends4Charity e la rappresentativa delle amministrazioni comunali di Cervia e Cesena. L’evento, organizzato in collaborazione con il Cervia United, è stato l’occasione per rivedere protagonisti sul rettangolo verde tanti simboli della storia del Cavalluccio e supportare una causa nobile.