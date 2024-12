Quotidiano.net - Ballando con le Stelle salta una puntata, perché e quando sarà la finale

con le2024 non va in onda oggi sabato 7 dicembre. L’appuntamento, ormai tradizionale da diverse settimane con le coppie di ballerini, la giuria, l’orchestra di Paolo Belli e la conduttrice Milly Carlucci oggi. Non ci saranno quindi i tradizionali battibecchi tra i giurati e i protagonisti della gara, non ci saranno i consueti “Siete troppo perfetti” alla coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, non ci saranno le urla inutili e ingiustificate di Rossella Erra. Non sapremo ancora se Guillermo Mariotto avrà degnato pubblico e protagonisti del programma del proprio ritorno all’interno dicon le. Guillermo Mariotto abbandonacon le: via per sempre?questa sera la trasmissione non va in onda? Il 7 dicembre, si sa, è il giorno dedicato a uno degli eventi più importanti d’Italia: la Prima della Scala di Milano.