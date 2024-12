Oasport.it - Volley, si completa la griglia dei quarti di Coppa Italia! Perugia-Piacenza il big match dell’ultima di andata di Superlega

Sono quattro gli incontri del week end nell’ultima giornata del girone didopo i due anticipi Grottazzolina-Civitanova 0-3 e Trento-Padova di un paio di settimane fa e il terzo anticipo in programma questa sera, venerdì 6 dicembre che mette di fronte Verona e Taranto. la sfida più attesa si gioca domenica ae mette di fronte la squadra campione d’inverno, la Sir Susa Vim e la ex capolistache ha recuperato i suoi effettivi e cerca il colpaccio.Si parte oggi con una sfida che può regalare spettacolo. La Rana Verona può trascorrere due giorni al quarto posto in classifica dovesse fare bottino pieno nella sfida casalinga con la Gioiella Prisma Taranto che va a caccia di punti salvezza. I veronesi arrivano a questa sfida con due successi alle spalle e non si vogliono fermare con un Keita imprendibile in questa fase, mentre Taranto ha mosso la classifica con una vittoria e una sconfitta al tie break nelle ultime due settimane, parte con gli sfavori del pronostico e, non avendo nulla da perdere, potrebbe creare qualche grattacapo ai veneti.