Rompipallone.it - Verso Juve-Bologna, Italiano stronca la polemica: “Sinceramente non mi piace”

Ultimo aggiornamento 6 Dicembre 2024 15:00 di redazioneAlla vigilia dello scontro frantus e, il tecnico rossoblù Vincenzoha voluto subitore la.Alle ore 18:00 di un freddo sabato di dicembre, lantus è pronta ad accogliere fra i suoi spalti gremiti di tifosi ildi Vincenzo, ottavo in classifica con soli cinque punti di distanza dai bianconeri.Una partita che si prospetta essere carica di emozioni soprattutto per Thiago Motta, che ritroverà la sua ex squadra per la prima volta dopo la storica stagione valsa il quinto posto in Serie A e la qualificazione in Champions League.Il tecnico rossoblù, già concentrato sul campo, ha voluto mandare un messaggio forte.-Thiago Motta: un paragone che nonPer ilnon era di certo facile ripetere quest’anno quanto compiuto l’anno scorso.