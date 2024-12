Bergamonews.it - Vendeva fuochi d’artificio illegali comprati in rete: 26enne in manette

Vertova. Acquistavaartificiali su Internet e poi li ria chi glieli chiedeva. Nei guai è finito un operaio 25enne di Vertova, arrestato per detenzione e vendita diartificialie per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Giovedì 5 dicembre, intorno alle 21, i carabinieri di Fiorano al Serio erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio quando, nel parcheggio della stazione degli autobus di Vertova, hanno notato un gruppo di giovani che chiacchierava accanto a una macchina. Così hanno deciso di fare un controllo: hanno chiesto a tutti i documenti per l’identificazione e hanno perquisito l’auto. All’interno hanno trovato 4 chili di, alcuni contraffatti e privi del regolare tagliando e 450 euro in contanti.I ragazzi hanno dichiarato di aver comprato ida F.