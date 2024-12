Zonawrestling.net - Trish Stratus: “Nel 2025 voglio tornare sul ring”

Nelfesteggerà i 25 anni dal suo debutto in WWE. L’esordio risale infatti ad un episodio di Sunday Night Heat del 19 marzo 2000 e la canadese ha espresso la voglia disulnel corso del prossimo anno anche per celebrare a dovere la ricorrenza. Ne ha parlato durante una recente intervista.La rivedremo in azione?Durante una intervista con TV Insider,ha espresso la volontà disulnel corso del: “Possibilmente si. Non so bene cosa potrei fare sul, ma non mi ci vedo lontana dal quadrato. E poi è il mio 25esimo anniversario, quindi si!”. Staremo a vedere se la rivedremo nei tv show WWE nel corso del prossimo anno. Il suo ultimo match risale allo Steel Cage Match contro Becky Lynch di Payback 2023.