Teatro alla Scala | ‘Schiaccianoci’ inaugura la stagione di balletto

Dopo il grande successo del ‘Trittico Balanchine/Robbins’ in chiusura della scorsadi, lo ‘Schiaccianoci‘ di Rudolf Nureyev apre la nuovadi2024/25.Il capolavoro rimarrà in scena dal 18 dicembre al 12 gennaio, anticipato, il 17 dicembre dall”Anteprima Giovani‘, già esaurita come tutte le repliche.Gradito ritorno di uno dei più interessanti e tecnicamente impegnativi balletti del repertorio del grande Nureyev. Ma si prepara anche il debutto scaligero di Hugo Marchand, étoile dell’Opéra di Parigi, e di molti dei protagonisti delle recite del 2022/2023. Tra questi Nicoletta Manni, nel ruolo di Clara, in coppia con Timofej Andrijashenko, interprete del Principe/Drosselmeyer, uniti nell’arte e nella vita e recentemente applauditi in un breve estratto dela ‘Bndo con le Stelle‘.