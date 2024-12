Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Appendino: “Dov’è Meloni, perché scappa? Elkann deve venire in Parlamento, hanno distrutto l’automotive”

Giorgia?”. Dall’assemblea dei delegati e delle delegate del mondo dell’industria torinese, la vicepresidente del M5s Chiaraattacca la presidente del Consiglio sulla vicenda. “Sul’incapacità di Urso l’abbiamo vista, ma tutta Italia sta chiedendodi convocare il tavolo con le aziende presso la presidenza del Consiglio. Lei ascolta o fa finta e?”.torna poi sulle dimissioni dell’ormai ex amministratore delegato del gruppo: “Tavares è stato come il boia che aziona la ghigliottina. Ma c’è qualcun altro che ha scritto la condanna a morte, e quello è il presidenterispondere ea dire al paese incosa vuol fare del sistema automotive e come intende riportare la produzione in Italia”.L'articolo: “in” proviene da Il Fatto Quotidiano.