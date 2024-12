Oasport.it - Short track, ottima Italia nel primo giorno del World Tour a Pechino: Sighel e Fontana sugli scudi

Andata in archivio la prima giornata della terza tappa deldi. Sull’anello di ghiaccio di(Cina), sono arrivate buone indicazioni in casa. C’era curiosità su cosa avrebbe fatto in particolare Pietroe Arianna, i punti di riferimento della squadra, con la campionessa valtellinese che sta portando avanti anche la sua duplice veste di atleta dedica anche allo speed skating.En plein pernelle prove individuali in cui sono stati impegnati. Nei 1500 metri il 25enne trentino si è imposto nella propria heat con il crono di 2:12.780 a precedere i due olandesi Friso Emons (2:12.900) e Itzhak de Laat (2:13.590). Una specialità in cui ha centrato l’accesso alle semifinali anche Thomas Nadalini, mentre Mattia Antonioli andrà ai ripescaggi.