Oasport.it - Sci alpino, continua la decimazione per l’Italia: infortunio anche per Guglielmo Bosca

Un altrodi cui si sarebbe volentieri fatto a meno. La stagione della Coppa del Mondo di sciha un po’ il sapore dellaper la squadra italiana a livello maschile e femminile. Prima dello Speed Opening previsto quest’oggi a Beaver Creek, bisognava prendere atto degli infortuni importanti di Tommaso Sala e di Teresa Runggaldier, che hanno dovuto chiudere anzitempo la loro avventura stagionale e nel caso di quest’ultima ancor prima di cominciarla. Certo, si dovrebbecitare la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi in allenamento, ma in questo caso purtroppo si è andati oltre.Ebbene, ad aggiornare questo triste elenco è stato. Lo sciatore azzurro era caduto ieri nel corso dell’ultima prova di discesa cronometrata sulla Birds of Prey. Come riportato dal sito della FISI, l’incidente si è verificato poco dopo il primo intermedio, all’inizio del muro.