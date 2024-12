Inter-news.it - Pandev: «Inter, girone di riscaldamento! Spero in una cosa»

Ospite del canale ufficiale YouTube dell’per commentare il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025, Goranha espresso grande fiducia per la squadra in vista della competizione.OBIETTIVO EUROPA – Goranha fiducia nell’in Europa, visto anche il percorso di altissimo livello fatto fin qui in UEFA Champions League. Questo il pensiero dell’ex attaccante a riguardo: «Da tempo l’sta giocando a grandissimi livelli in Europa. Due anni fa è arrivata anche la finale, che secondo me la squadra non meritava di perdere. C’è un grande allenatore, un grandissimo gruppo,non ci siano infortuni perché la squadra può vincere la Champions League. E speriamo che possano riportare il trofeo a Milano».Mondiale per Club, Goranha fiducia: per l’diPARTITE ABBORDABILI – L’al Mondiale per Club FIFA giocherà contro River Plate, C.