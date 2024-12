Lopinionista.it - Osce, conclusa la due giorni di approfondimento alla Camera su nuove tecnologie e IA utilizzate per finalità terroristiche

ROMA – Si èoggi, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, la duepromossa dall’Assemblea Parlamentare dell’e dsua Delegazione italiana d’intesa con l’Ufficio delle Nazioni Unite per la Lotta al Terrorismo (UNOCT), che ha riunito esperti, rappresentanti e organizzazioni internazionali per approfondire i temi legati all’utilizzo dellee dell’intelligenza artificiale (IA) pere le relative contromisure da adottare per contrastare questo fenomeno.Nel corso della prima giornata, che si è aperta con il messaggio di saluto del Presidente dellaLorenzo Fontana letto dal capo delegazione italiano presso l’Assemblea parlamentareEugenio Zoffili, i partecipanti si sono concentrati sulle sfide globali e regionali legate all’uso improprio delleemergenti e su come la rapida diffusione dell’IA stia trasformando profondamente il panorama della sicurezza globale.