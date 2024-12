Quotidiano.net - Negli abissi del male

"Ammettiamolo, siamo tutti affascinati dal true crime. Ci chiediamo da sempre quale sia il motivo per cui ilcon la ‘M’ maiuscola sia in grado di ammaliarci così tanto, non smettiamo di provare brividi pensando al fatto che ‘il mostro è tra noi’, ma allo stesso tempo il suo operato è frutto di disturbi psicologici e traumi sociali che dalla nostra realtà possono sembrare tanto lontani". Parola di Max Proietti, star del web, laureato in Scienze e tecniche psicologiche, che ha appena dato alle stampe la sua prima opera ‘Gli occhi del’ (Mondadori Electa). Romano doc, trentaquattro anni, Proietti è noto sia per suoi video in giro per la Capitale dove, da vero Cicerone 3.0, fa conoscere con tono scherzoso la città e le sue bellezze, sia per i suoi format su TikTok e Instagram che trattano di crime in chiave psicologica.