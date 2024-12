Ilgiorno.it - “Migliore”: i Pinguini tattici Nucleari dedicano una canzone a Giulia Tramontano

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 dicembre 2024 – Un omaggio in musica ada parte di una delle band più note del panorama pop tricolore. “”, uno dei brani inseriti nel nuovo album dei bergamaschi“Hello World” è dedicata alla giovane vittima di femminicidio, trafitta con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello quando era al settimo mese di gravidanza. Per l’omicidio di, lo scorso 25 novembre l’ex barman è stato condannato all’ergastolo. Il ringraziamento Chiara, sorella di, ha condiviso nelle sue storie Instagram il testo della, aggiungendo il commosso messaggio, rivolto direttamente alla giovane assassinata nel maggio dell’anno scorso. "La canterò a squarciagola per te", ha scritto Chiara sul social che ha spesso utilizzato per lanciare messaggi d'amore alla sorella tragicamente scomparsa.