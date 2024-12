Sport.quotidiano.net - La strada del Grifone. Due dubbi per Consonni

Partitella in famiglia al "Palazzoli" tra i biancorossi sotto l’occhio vigile di mister. Il tecnico, com’è sua abitudine, ha "mescolato" le carte alternando gli schieramenti in campo. Il centrocampista Sabelli ha lavorato a parte cercando di smaltire la botta ricevuta nel match contro il Flaminia, ma domenica dovrebbe essere regolarmente in campo. A parte ha lavorato anche l’attaccante Senigagliesi che dovrebbe avere superato I problemi alla caviglia: incertezza sulla sua presenza al "Brilli Peri" dove domenica il Grosseto, inizio alle 14.30, sarà ospite dell’Aquila Montevarchi per la quindicesima giornata del girone d’andata. Ieri pomeriggio a bordo campo del "Palazzoli" presente Francesco Lamioni che ha seguito la seduta di allenamento insieme al direttore generale Filippo Vetrini.