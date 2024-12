Lanazione.it - La pratese Emily Wahby sale sul ring per il titolo italiano Superleggeri

Prato, 6 dicembre 2024 - Latorna sul: stavolta per conquistare ilcategoriadi boxe. L'incontro si terrà a Roma venerdì 13 dicembre, al palazzetto dello sport di piazza Apollodoro. Di fronte a lei,avrà di fronte la pugile romana Sonia Fracassi, ex atleta di mma. «Avrò di fronte un'avversaria forte – commenta– che combatterà con il pubblico dalla sua. Non sarà facile ma mi sto allenando duramente per l'incontro. Più ci avviciniamo al momento di scendere sule più mi sento carica». Per, che a novembre ha corso la maratona di New York, l'incontro del 13 dicembre non è una finale, bensì una tappa in un percorso di crescita sportiva. «Sisulper vincere e portarsi a casa il, non c'è dubbio – commenta –, ma ancora più importante è la prestazione, fare un bell'incontro.