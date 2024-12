Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, c’è anche tanto da migliorare! Oggi complimenti»

chiede ancora di più all’dopo la vittoria per 3-1 contro il Parma. L’allenatore ha dato il suo pensiero sulla partita di stasera nel dopogara diTV.IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simonesu-Parma: «Incontravamo un avversario che in trasferta aveva fatto benissimo,ai ragazzi. Volevamo approcciare bene, il gol l’avremmo meritato prima e l’abbiamo trovato al 40?. Bravissimo Federico Dimarco, che l’avrebbe meritatoprima. Gol di destro? Ci ha abituato, però il controllo è stato straordinario. I ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante il gol non fosse ancora arrivato fino al 40?, poi abbiamo fatto un secondo tempo migliore del primo. Dobbiamo continuare nel nostro percorso, veniamo da un ottimo periodo ma molte squadre stanno facendo bene come noi.