Movieplayer.it - Il record al box-office del Ringraziamento attesta la dipendenza di Hollywood dai sequel?

Il box-americano del Thanksgiving è dama, finita la festa, c'è chi si domanda se non sia l'ulteriore segnale di un mercato dopato dai. Vi abbiamo già raccontato di come il box-nordamericano del fine settimana lungo del Giorno delabbia battuto ognidi questa redditizia festività. In un lasso di tempo che va da mercoledì ventisette novembre a domenica primo dicembre, il giro d'affari generato è stato pari a 420 milioni di dollari, 95 milioni in più del precedente primato risalente al 2018 e al trio di hit composto da Ralph spacca Internet, Animali fantastici - I crimini di Grindelwald e Creed II. Un'iniezione di fiducia non da poco per il sistema della distribuzione theatrical considerato che negli anni di pandemia .