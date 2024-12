Iltempo.it - Il piano di Grillo con Dibba, Raggi e Toninelli: "Nuovo movimento", ma solo se...

Si arricchisce di unelemento il duello tra Beppee Giuseppe Conte all'ombra della Costituente per "rifondare" il5 Stelle. Il comico genovese, co-fondatore del M5s insieme al compianto Gianroberto Casaleggio, venderà cara la pelle e gli ultimi rumors lo vedono sempre più furioso con l'ex premier che sta plasmando ila sua immagine. "Il 'Sopraelevato' vuole giocare ancora con la politica", spiega Dagospia in un retroscena che punta dritto sulle prossime mosse didopo il video dell'altro giorno. "Il5 Stelle si è trasformato in un partitino progressista, con giochetti che non faceva nemmeno la Democrazia Cristiana, questi giochetti hanno trasformato questo partitino in niente, vedere questo, questo simbolo, che ha visto cuore, coo, rappresentato da queste persone mi da un senso di disagio”, le parole del fondatore del M5S che si definisce “tutore dei valori sacri del M5S”, ribadendo che “questi valori sono stati traditi in questi tre anni, è diventato un partito di gente che non riconosco più”.