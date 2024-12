Quotidiano.net - Il decreto fiscale è legge. Pioggia di pec sui contribuenti: "Il tuo reddito annuo è sospetto"

Il tortuoso iter delvolge al termine e il testo diventa. Dopo le modifiche al Senato, con 151 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti la Camera approva il provvedimento. Trasformato in un omnibus, ilinclude tra le altre misure il rinvio con rateizzazione delle tasse per gli autonomi, il rifinanziamento dell’Ape Sociale, risorse per Transizione 4.0, il bonus Natale e l’aumento dei fondi ai partiti tramite il 2xmille. Ma non solo: tra i punti chiave figura anche la proroga dei termini per aderire al concordato preventivo biennale, lo strumento che permette di fissare il pagamento delle imposte su base proposta dall’Agenzia delle Entrate. Con le risorse recuperate, il governo punta a finanziare la riduzione dell’aliquota Irpef del secondo scaglione dal 35 al 33 per cento.