Ilgiorno.it - Galbusera Bianca di nuovo all’asta. Guido Besana cerca qualcuno a cui cedere il testimone del borgo medievale

La Valletta Brianza (Lecco) – Unmedioevale, che è anche un relais bio, un’oasi naturale e un hotel pluripremiato, nella calza della Befana del miglior offerente. Una calza della Befana però non per tutti, anzi, per pochi. Ci vogliono infatti almeno 4 milioni e mezzo di euro da investire. A gennaio verrà battuta, nel cuore del Parco regionale e della Valle del Curone. È un angolo di storia e insieme di accoglienza, spiritualità, natura. Appartiene al conte Gaetano, 72 anni, nobile di sangue e ancora di più nei modi gentili e nell’anima, che ha tramutato quell’angolo di paradiso terrestre destinato all’abbandono in un agriturismo, con ristorante e bar, immersi in 20 ettari di terreno annessi dove si coltivano antiche varietà di mele, pere, fichi, prugne e altri frutti altrimenti in via d’estinzione.