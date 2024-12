Fotonica a Roma l’ottava edizione del festival di arte digitale

Leggi su Ildenaro.it

, 6 dic. (askanews) – Dal 13 al 21 dicembresi accende condi, uno degli eventi più importanti nel panorama internazionale delle Audio Visual Digital Arts che ogni anno porta nella Capitale le più avanzate forme d’in cui è centrale l’elemento della luce. Installazioni ad alto impatto visivo e sensoriale, performance audio-video realizzate live, musica elettronica, video mapping futuristici, workshop per tutte le età, residenze artistiche e simposi:celebra l’e la sperimentazione audiovisiva presentando le migliori esperienze mondiali e contribuendo alla creazione di un network globale che raduna le più importanti realtà del settore. Ilprodotto da Flyer riconferma come sede d’eccezione l’Accademia d’Ungheria indi via Giulia 1 e, novità di questa, si sposta nel quartiere Alessandrino in una location avveniristica di ultima generazione: il Chromosphere Dome in via Casilina 1011, un’enorme cupola, solitamente utilizzata in campo astronomico e in particolare nei planetari, che avvolge il pubblico con suoni e immagini da ogni direzione, garantendogli una reale quanto rara esperienza immersiva a 360 gradi.