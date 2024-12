Metropolitanmagazine.it - Emis Killa annuncia il “No Phone Party” al Fabrique di Milano: niente cellulari, solo musica

farà parte dei trenta Big che si contenderanno la vittoria a Sanremo 2025. In attesa del suo esordio all’Ariston, il rapper hato a sorpresa una data evento aldi, prevista per domenica 15 dicembre 2024. Il nome designato per il live è Noe, com’è facile immaginare, vieterà l’utilizzo deiper tutta la durata del concerto. L’autore di Maracanã ha spesso richiamato il suo pubblico per l’eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici durante le sue esibizioni. Sono molti, ultimamente, gli artisti che si stanno battendo per un impiego più limitato consapevole del telefono da parte dei fan; lo stesso Achille Lauro, ieri sera, ha invitato gli spettatori presenti in Piazza del Plebiscito per la finale di X Factor a non concentrarsi troppo su stories e video e a godersi l’esperienza “dal vivo”.