Calciomercato.it - Doppio colpo Juve a gennaio. E l’Inter ha un rammarico | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

vento in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it di Orazio Accomando, il giornalista ed esperto di mercato di DAZNntus e Inter devono intervenire sul mercato diper rinforzare le due rose e restare in scia del Napoli per la lotta Scudetto. La partenza di Thiago Motta non è stata delle migliori. Tanti passi falsi, l’ultimo ad esempio proprio a Lecce, con il gol subito al novantesimo.Thiago Motta e Inzaghi (LaPresse)Proprio in merito all’ex tecnico del Bologna, Orazio Accomando ha commentato così ai microfoni di Calciomercato.it: “E’ il migliore allenatore che lantus potesse prendere. Per il calcio fluido è giusto di dargli il tempo. Però allavanno vinte le partite, non si possono pareggiare 10 partite, non puoi pareggiare a Empoli o con il Parma. Questa è una squadra che deve convincersi di rappresentare la storia di un grande club”.