Cauto ottimismo per il futuro. Si sono attutiti i colpi delle crisi

La provincia di Forlì-Cesena conta un numero pari a 197 realtà imprenditoriali che, nel corso dell’anno 2023, risultano tra le prime 500 imprese della Romagna con un fatturato complessivamente conseguito pari alla cifra di 24,5 miliardi di euro, a fronte di un fatturato dell’intero campione pari alla cifra di 56,6 miliardi di euro. In altri termini, le imprese operanti in provincia di Forlì-Cesena si confermano, anche nel 2023, una insostituibile risorsa economica per l’intero territorio romagnolo contribuendo per oltre il 40% al fatturato complessivamente conseguito dall’insiemeprime 500 società. Ai fini di una miglior disamina del dato di cui sopra, non può non precisarsi come le imprese con fatturato superiore ai 100 milioni, pari al numero di 40, generino (queste sole) un fatturato di complessivi 18,5 miliardi di euro circa, corrispondente al 78% dei ricavi di vendita dell’intera provincia di Forlì e Cesena.