Attack on Titan: The Last Attack, Crunchyroll distribuirà il film nelle sale italiane

La casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo ha confermato la distribuzione(anche) dell'ultimo capitolo della saga, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi al CCXP di aver acquisito i diritti per lenordamericane e per alcuneinternazionali (Italia inclusa!) deldark epic fantasyon: Thee Sony Pictures Entertainment porteranno al cinema l'esperienza cinematografica che combina i capitoli finali dell'acclamata serie anime in un unicocolosall'inizio del 2025 (non è ancora stata annunciata una data d'uscita ufficiale). I territori acquisiti includono: Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Brasile, Messico e altri .