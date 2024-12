Sport.quotidiano.net - Arezzo, un mese con il freno a mano tirato. Troise cerca la scossa e una difesa più solida

di Andrea LorentiniUnhorribilis l’ultimo trascorso in campionato dall’. Coppa Italia a parte, dove è arrivata la qualificazione ai quarti di finale. Trentasette giorni, esattamente il tempo trascorso dall’ultima vittoria, datata 26 ottobre contro la Spal, al 2 dicembre, pari subito in rimonta con l’uomo in più dall’Entella. Un periodo di digiuno nel quale i numeri fotografano l’involuzione complessiva della squadra sul piano dei risultati e del rendimento andati a braccetto con prestazioni costantemente altalenanti. Nelle ultime sei giornate gli amaranto hanno conquistato la miseria di quattro punti (come Torres e Lucchese), frutti di appena quattro pareggi. Se prendiamo la classifica dalla 12esima alla 17 giornata, il Cavallino scivola addirittura al 17esimo posto. Peggio, con soli tr punti messi a referto, hanno fatto Sestri Levante e Legnago Salus.