AEW: Gli ascolti di Dynamite continuano a non brillare nonostante il leggero rialzo

L’ultima puntata di AEWsu TBS, andata in onda il 4 dicembre, ha registrato una media di 586.000 spettatori, con un aumento del 9,3% rispetto all’episodio della vigilia del Ringraziamento.il miglioramento, si tratta del quinto dato più basso nella storia dello show per una puntata del mercoledì. È significativo notare che tre dei cinque episodi meno visti sono stati trasmessi nelle ultime cinque settimane.Il rating demografico e la concorrenzaNella fascia demografica 18-49, lo show ha ottenuto un rating dello 0,17, in crescita del 13,3% rispetto alla settimana precedente, ma rappresenta comunque il secondo dato più basso di sempre per una puntata del mercoledì. Secondo Wrestlenomics,si è classificato circa al settimo posto tra i programmi via cavo della serata, dietro a due partite di basket universitario su ESPN, alcuni programmi di Fox News e “The Challenge” su MTV.