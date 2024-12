Ilfattoquotidiano.it - “Un tavolo da 12 non si è presentato, ci siamo sentiti presi in giro. È buona norma chiamare per disdire”: lo sfogo social del proprietario di una osteria

Fare una gita fuori porta con amici e parenti e godersi un bel pranzo rustico per mangiare specialità locali. Molti italiani gradiscono staccare dalla routine quotidiana della metropoli per tornare a godere dell’atmosfera calda e accogliente della provincia. Nei piccoli paesi ci sono tante realtà locali a gestione familiare e anche il più piccolo dettaglio della più piccola realtà lavorativa comporta sacrificio umano ed economico. Succede così anche nelle trattorie e nei ristoranti locali.Ha destato interesse suiil post su Facebook deldi una piccolaAl Rustico di Prodolone di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Domenica scorsa la famiglia Masarin che gestisce il locale ha ricevuto una prenotazione di ben dodici persone. Era tutto pronto per accogliere i nuovi clienti, ma nessuno si èall’appello.