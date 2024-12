Napolipiu.com - UFFICIALE – Trasferte vietate ai tifosi del Napoli: stop fino a due mesi

Dopo gli incidenti di Torino, il Viminale pronto a bloccare leper tutti i residenti in Campania. A rischio sei gare esterne consecutive.Il Casms e il Viminale si preparano a varare un provvedimento durissimo nei confronti deidel: il divieto di trasferta che potrebbe estendersia due. La decisione, secondo quanto filtrato dal ministero dell’Interno, colpirà tutti i residenti in Campania, permettendo l’accesso ai settori ospiti solo ai possessori di tessera del tifoso residenti in altre regioni.Loriguarderà nell’immediato lecon Udinese, Genoa e Fiorentina, ma potrebbe estendersi anche agli impegni esterni contro Atalanta, Roma e Lazio. Una decisione che arriva dopo i fatti di Torino, dove circa centosenza biglietto hanno provocato disordini all’esterno del settore ospiti.