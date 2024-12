Isaechia.it - Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo molto vicini: “Incontri segreti”

Leggi su Isaechia.it

Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, l’infinita storia traDee Belénpotrebbe non aver ancora conosciuto il suo epilogo.I due hanno sempre abituato il pubblico a continui tira e molla. Hanno scelto di separarsi svariate volte e si sono riavvicinati sempre una in più.Dopo l’ultimo distacco, però, la crepa del loro rapporto era sembrata irreversibile. Belén aveva infatti svelato di ripetuti tradimenti subiti e delle sue chiacchiere telefoniche con ognuna (o forse) delle ragazze in questione.Insomma, il loro matrimonio sembrava definitivamente naufragato. Oggi, invece, lo scenario parrebbe un’altra volta roseo. Sembrerebbe che dopo la fine della sua relazione con Angelo Galvano, tra la showgirl e il conduttore RAI si stia smuovendo diqualcosa.