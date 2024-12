Ilgiorno.it - Si alza il sipario. Nuova stagione al Teatro Grande

Dopo l’importante anno dedicato agli anniversari pucciniani, la2025 della Fondazione deldi Brescia torna con un ricco palinsesto suddiviso nei due semestri di. Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, il cartellone abbraccerà i diversi generi dello spettacolo dal vivo con una programmazione tra le più ricche degli ultimi anni: concerti, spettacoli di danza, progetti culturali e per le scuole, performance outdoor e progetti di confine tra le diverse discipline artistiche metteranno in dialogo tra loro ambiti culturali tra i più eterogenei. "La2025 – afferma il sovrintendente e direttore artistico Umberto Angelini – è una finestra sul mondo, sui grandi capolavori della storia della musica (la Quinta di Mahler, la Nona, la Quinta e la Sesta di Beethoven, le Quattro Stagioni di Vivaldi, il Magnificat di Bach) e sulle sue pagine meno conosciute, sui nuovi talenti come Arsenii Moon, vincitore del concorso Busoni e del Premio Arturo Benedetti Michelangeli, e sulle più importanti produzioni coreografiche.