Shaila Gatta in lacrime al Grande Fratello | Non lo voglio vedere La fine con Lorenzo Spolverato

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La storia d’amore trapotrebbe essere arrivata al capolinea. Per i due sembra impossibile ormai recuperare il rapporto a causa di un litigio molto pesante avvenuto dopo che l’ex velina si è proposta di organizzare delle sessioni di ballo a due. Tra questi, non è sfuggita ala coreografia piuttosto sensuale tra l’ex velina e Alfonso D’Apice.è andato su tutte le furie per il passo a due tra la fidanzatae il gieffino Alfonso D’Apice. Il modello milanese, infatti, non ha nascosto il fastidio di non essere stato scelto dalla sua fidanzata. In un momento di confidenze,ha confessato all’inquilina Ilaria di essere dispiaciuto per la scelta di: “Ha preferito insegnare la coreografia ad Alfonso. Ha aumentato solo la mia insicurezza”, ha detto mostrando il suo malcontento per l’accaduto.