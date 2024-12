News.robadadonne.it - “Sei vittima solo se sei morta”: Elena Cecchettin sulle aggravanti non riconosciute

Martedì 3 dicembre la Corte d’Assise di Venezia ha condannato Filippo Turetta all’ergastolo in primo grado, una condanna che era nell’aria ma che tuttavia ha lasciato con l’amaro in bocca, sorella di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato nel novembre del 2023. Vi raccomandiamo. Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo per il femminicidio di GiuliaÈ arrivata la sentenza della Corte d’Assise di Venezia per uno dei casi più seguiti e drammatici degli ultimi anni in Italia: il femminicidio d. A far scaturire la delusione inche, come il padre, dopo il femminicidio della sorella si è prodigata nell’educazione e nella sensibilizzazione sulla violenza di genere, è stato il non riconoscimento delledella crudeltà e dello stalking nella comminazione della pena; ma se per capire le ragioni della scelta occorrerà leggere le motivazioni della sentenza del tribunale veneziano, perquesta è stata un’occasione sprecata per affrontare l’argomento in maniera seria e completa, come spiega nelle storie pubblicate su Instagram.