Sci Shiffrin sui social | L’infortunio è serio difficile dire quando rientrerò

Leggi su Sportface.it

Tramite un messaggio sui, Mikaelaè tornata a parlare delle sue condizioni fisiche dopo la brutta caduta a Killington durante la seconda manche del gigante di Coppa del Mondo. “È un infortunioed èpotrò tornare a gareggiare – ha spiegato la campionessa americana – Sicuramente non ci sarò a Beaver Creek e questa è una grande seccatura. Allo stesso tempo, però, sono stata fortunata e darò supporto alle mie compagne“.guarderà dunque le prossime gare da casa sua, dove inizierà la riabilitazione per tornare in forma e poter andare nuovamente a caccia della storica 100^ vittoria in Coppa del Mondo. Sci,sui: “” SportFace.