Secoloditalia.it - Sanità, revocato lo sciopero dei medici privati: “Siamo soddisfatti delle rassicurazioni del ministro”

È rientrato lodeidellaprivata previsto per il 13 dicembre. Ad annunciare la revoca della serrata i sindacati, per orarassicurazione deldella Salute, Orazio Schillaci che hanno incontrato nei giorni scorsi. “Revochiamo lo”, pur restando “pronti alla protesta in assenza di atti concreti”, dicono in una nota Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed, e Carmela De Rango, segretaria Cimop. Nel comunicato si spiega che ilha fornito “importantisul rinnovo del contratto deidipendentistrutture afferenti all’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), fermo da quasi 20 anni e all’Aris (che riunisce gli istituti socio-sanitari gestiti da enti e congregazioni religiose), scaduto lo scorso anno”.