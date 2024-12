Ilrestodelcarlino.it - Sabato il classico di Natale

Energie Viveal Tetro delle Energie propone lo spettacolo con Fabrizio Martorelli in Canto didi Charles Dickens con la regia di Antonio Mingarelli e Claudia Federica Petrella. Chi vorrebbe tornare indietro e trovarsi spettatore delle proprie sconfitte? Quante volte pensiamo con raccapriccio e vergogna al momento in cui abbiamo la coscienza di aver sbagliato e scacciamo via quel pensiero come se scottasse nella testa? Davanti a un brutto ricordo il nostro primo desiderio è che sparisca dalla nostra memoria, il secondo è quello di tornare indietro per riviverlo e poter fare diversamente. Ebenezer Scrooge è costretto a rivivere queste febbri come nel momento in cui accaddero, ripercorre gli errori della sua vita passata e tocca con mano quali saranno le terribili conseguenze del suo agire.