Robbie Williams infiamma la finalissima | è lui il vero showman

Mentre i quattro finalisti calano i jolly e cercano di catalizzare l'attenzione del pubblico (in presenza e a casa) cantando i brani che i giudici gli hanno cucito addosso,, l'attesissimo superospite, si prende la scena. Magnetico e spavaldo quanto basta, la popstar internazionale incanta Piazza del Plebiscito con una tripletta di grandi successi. “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” e “Angels” sono i pezzi che l'ex Take That ha scelto per amplificare stasera la bellezza di un grande show. Considerato uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, il cantante ha messo la firma, ancora una volta, a un'esibizione esplosiva. "Napoli? Ci sono venuto in vacanza ed è qui che ho scattato le foto più belle", ha confessato dialogando con la conduttrice Giorgia e facendo il pieno di applausi.