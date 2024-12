Quotidiano.net - Rai, l'organizzazione del festival resta nella nostra titolarità

"I giudici amministrativi hanno confermato l'efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l'edizione 2025, nonché lain capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l'del". A precisarlo, in una nota, è la stessa Rai. "Il Tar Liguria - sottolinea Viale Mazzini - ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune di Sanremo ha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio 'della Canzone Italiana', nonché alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell'delstesso. Dunque, nessun rischio che la manifestazione canora,sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi".