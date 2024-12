Ilgiorno.it - Paolo Pillitteri, fedelissimo di Bettino Craxi e amante del cinema: chi era il sindaco della Milano da bere

, 5 dicembre 2024 – Fu ilda, ma anche il primo cittadino protagonista di un’era che sarebbe sfociata nell’uragano dell’inchiesta Mani Pulite. Luci e ombre. La città dice addio adalla fine del 1986 all’1 gennaio 1992, un mese e una manciata di giorni prima dell’arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, evento considerato dalla cronaca e dalla storia come il primo atto di Tangentopoli. Chi era Di origini siciliane,nasce nel 1940 a Sesto Calende, estremità meridionale del Lago Maggiore. Da giovane è giornalista e criticotografico – la passione per la decima musa non lo abbandonerà mai – successivamente è folgorato sulla via di Damascopolitica. Inizia a fine anni ‘60 la sua traiettoria nella galassia socialista-riformista.