Ornella Vanoni e Mahmood insieme in Sant’Allegria

Milano, 5 dic. (askanews) – La magia e l’intesa vincente del duetto tra, che lo scorso ottobre ha incantato il pubblico del Unipol Forum di Assago con tanto di standing ovation, si trasforma in un’emozionante novità discografica:(con) sarà fuori martedì 10 dicembre in digitale per BMG. L’annuncio è arrivato domenica scorsa durante la puntata di Che Tempo Che Fa quando Fabio Fazio ha consegnato ail disco d’oro per il remix direalizzato dal producer e dj fiorentino Jack Sani andato virale su tutti i social, candidandosi a colonna sonora della scorsa estate. Il brano, originariamente contenuto nell’album “Argilla” del 1997, sta vivendo in questi ultimi mesi una seconda giovinezza anche grazie alla nuova versione con-svelata per la prima volta durante il suo N.