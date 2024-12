Lanazione.it - Oltre 15 interventi urgenti al giorno. Il bilancio dei vigili del fuoco che hanno festeggiato Santa Barbara

Leggi su Lanazione.it

delieri la patrona, tracciando nell’occaisone anche undeglidi soccorso eseguiti in provincia durante l’anno. il numero complessivo è di ben 5mila uscite di soccorso suddivise fra le sedi di Lucca, Pietra, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana. “Per idel– ha sottolineato il comandante provinciale Calogero Daidone – è un appuntamento molto importante. Non aspettiamo altro, indipendentemente dal fatto che si tratti didelpermanenti, o in quiescenza, per avere a questo momento di riavvicinamento che si tiene una volta all’anno, anche per scambiarsi le esperienze di quanto accaduto in questi 12 mesi trascorsi“. “Il nostroa livello provinciale, rispetto all’anno scorso, è in un certo senso migliore.