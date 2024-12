Iltempo.it - Napoli incorona il vincitore di X Factor: stasera la finale a Napoli

I motori sono caldi, la macchina roboante punta al traguardo e la squadra di Xè pronta a dare gas per un'ultima, attesissima corsa. Piazza del Plebiscito, a, saràil salotto che 16mila testimoni privilegiati affolleranno per seguire la finalissima della 18esima edizione del talent-show. A partire dalle 21, in diretta su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8, prenderà il via l'ultimo atto di una competizione che, dalle audition ai live, ha appassionato e tenuto incollate al piccolo schermo persone di tutte le età. Il nome delè atteso come una fumata pontificia e Mimì, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e Les Votives, già in città, scalpitano. Giorgia, condottiera di questa stagione dei record, non vede l'ora di calcare il palco posto a pochi passi dal lungomare e incorniciato dall'iconico emiciclo: «Il pubblico dilo conosciamo, sappiamo quanto dà in termini di energia, quanto ti gasa, ti sostiene, ti spinge», confessa.