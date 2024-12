Liverpool Federico Chiesa in gol con la squadra Under 21 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ildel gol dicon la maglia della21 del, con cui l’ex Juventus sta cercando di ritrovare la migliore condizione fisica. Il match di Premier League International Cup ha visto i Reds battuti 4-3 dai danesi del Nordsjaelland, conche ha segnato la rete del momentaneo 1-1. La speranza è ovviamente che in maniera graduale l’azzurro possa tornare nei piani di Arne Slot, dal momento che la convocazione in primamanca ormai da oltre due mesi.in gol con la21 (vs Nordsjaelland U21#LFC pic.twitter.com/XnaYuWLpCR— Deggio Youth (@OnlyG24302) December 4, 2024in gol con la21 () SportFace.