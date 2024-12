Ilrestodelcarlino.it - La festività nelle Contrade: tutti gli appuntamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Fermo, per le diecidella Cavalcata dell’Assunta, il periodo dellenatalizie è sinonimo di condivisione, ma anche di fervente lavoro. Ad aprire i numerosi, contrada Torre di Palme (detentrice del Palio 2024, ndr.) che, durante lo scorso fine settimana, ha ottenuto grande successo con la manifestazione ‘Torre d’Avvento’. Di seguitoglifuturi. Contrada Campiglione: 16 dicembre ore 17, in sede, i bambini della primaria e infanzia ‘San Claudio’ vestiranno gli abiti di contrada in occasione del presepe vivente; 21 dicembre dalle 15.30 ‘Natale in Contrada’ con Babbo Natale: laboratori e regali per i più piccoli; 5 gennaio gita a Matera. Contrada Campolege: ‘Casa di Babbo Natale’ (l’ex tunnel del trenino di via Veneto) dal 7 dicembre al 6 gennaio 15.