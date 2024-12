Ilnapolista.it - Il Napoli saluta la Coppa Italia. Dubitiamo che Conte ne faccia un dramma

Con undici Simeone forse sarebbe andata diversamente. Maluccio la fase difensiva delB.Quando perde 3-1 e i tuoi avversari sbagliano anche un rigore, c’è poco da aggiungere. Ilperde 3-1 contro la Lazio ela. Non è un, almeno per noi. Anche dopo la sconfitta, condividiamo totalmente la decisione didi giocarsi l’ottavo di finale con la squadra B (almeno fino al minuto 72 quando ci sono state le prime tre sostituzioni). Scelta condivisibile per vari motivi. Il più importante, a nostro avviso, è che la rosa delè buona ma non eccezionale, inferiore ad altre squadre.probabilmente sente di poter affidamento su (diciamo) 14 calciatori di movimento. Insomma non ha due squadre e tre quarti come Marotta. E il campionato è lungo. Sa, e lo ha detto anche l’altro giorno in conferenza («siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni), che in caso di infortuni sarebbero dolori.